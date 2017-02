Nõuanded, mis kergendavad erivajadustega inimeste elu

Riietuda tuleb vastavalt ilmale

Pimeda, külma ja libeda ilmaga on kõige olulisem olla nähtav, soojalt riietatud ja libisemiskindlate jalanõudega. Kindlasti võiks jalanõude külge kinnitada spetsiaalsed libisemisvastased tallad, mis püsivad kindlalt jalanõu ümber ega kao õues liikudes ära. Nii saab tunda end turvaliselt ka siis, kui väljas on jää. Väga oluline on kanda helkurit, et olla nähtav ka pimedas. Kui helkur on kraabitud või must, väheneb helkimistugevus ligi poole võrra, mistõttu on seda vaja aeg-ajalt vahetada.

Need, kes käivad karkude või kepi abil, peaksid aga kontrollima, et kepi või karkude kummist ots on terve või paigaldama vajadusel sinna terava tipuga jääotsiku, mis pakub stabiilset tuge ka libedama ilmaga.

Uuri, kuidas saaksid soodustust

Kui inimesel on vaja abivahendit (abistav vahend, mis aitab säilitada inimese töövõimet ja hakkamasaamist igapäevases elus), tuleb tal esmalt pöörduda oma arsti või rehabilitatsiooniasutuse poole, kes hinnates tema probleemi väljastab vajadusel vastava tõendi, millega tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole. Tõendi alusel saab abivajaja sotsiaalkindlustusametist isikliku abivahendi kaardi. Sellega saab soodustingimustel inkontinentsi- või nahahooldusvahendeid soetada mugavalt ka Apotheka apteegist, kellel on sotsiaalkindlustusametiga nimetatud abivahendite müümiseks kehtiv leping.

Soodustingimustel saab abivahendid apteegist

Soodustingimustel saab Apothekast hetkel soetada näiteks laste ja täiskasvanute mähkmeid, sidemeid, aluslinu, naha kaitse-, desinfitseerimis- ja pesemisvahendeid, niisutatud salvrätte jpm. Valik on aja jooksul kindlasti laienemas. Abivahendite soetamine on inimestele nüüd mugavam – enamik Apotheka apteeke on avatud terve pika päeva ja seejuures ka nädalavahetustel. Samuti asuvad apteegid ka kodu lähedal või toidukaupluse juures, kus niikuinii peab käima. Seega enam pole vaja teha mitut käiku, et osta nii ravimeid, tervisekaupu kui ka abivahendeid – kõik saab mugavalt ühest kohast kätte. See on eriti hea uudis just neile, kellel on raskendatud liikumisvõimalused.

Milliseid dokumente on vaja abivahendi soetamiseks soodustingimustel?

Apteeki tuleks kaasa võtta: abivajaja või tema esindaja isikut tõendav dokument,isikliku abivahendi kaart,arstitõend abivahendi vajaduse kohta,erimenetlusotsus (kui seda on Sotsiaalkindlustusametist taotletud),õppivatel isikutel koolitõend.