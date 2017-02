Eesti inimesed toetasid kitsikuses lapsi 24 000 euro ulatuses

“Väga paljud Eestimaa perekonnad on kahjuks sellises majanduslikus olukorras, kus neil puudub võimalus soetada kõige elementaarsemaidki tervisetooteid ja –vahendeid,” lausus Dharma juhatuse esimees Jüri Tamm. “Nende perede aitamiseks kutsusime detsembris ja jaanuaris kõiki Eesti inimesi üles soetama apteekidest “Tee Head” märgisega tervisetooteid.”

Pikaaegse tippsportlase ja olümpiamedalisti Jüri Tamme sõnul pannakse just lapsepõlves alus tulevasele tervislikule elule ning seda olulisem on hoolitseda igakülgselt kasvueas laste tervise eest.

“Suur rõõm on tõdeda, et Eesti inimesed võtsid üleskutsest väga aktiivselt osa ning “Tee Head” raames soetati apteekides lastele vajalikke tervisetooteid kokku enam kui 24 000 euro eest,” lausus Jüri Tamm. “Tore, et leidub sedavõrd palju apteegikülastajaid, kes hoolivad ja kelle toel saame olla toeks 300 lapsele. Suur aitäh!”

BENU apteekide jaemüügijuhi Kaidi Kelti sõnul koostati kitsikuses elavatele peredele pakid igapäevaste koduapteegis vaja minevate toodetega alates vitamiinidest, hambahooldusvahenditest ning köha- ja nohuvastastest vahenditest kuni haava- ja marrastuse hoolduseks mõeldud plaastrite ja antiseptikuteni.

“Apteegikülastajate ning heade kolleegide ja partnerite abiga koostasime mitmesajale perele kingipakid, kus on mitmeid erinevaid vitamiine, raviteesid ja teisi preparaate hingamisteede- ja külemtushaiguste ennetamiseks ja raviks, hambapastad ja –harjad, plaastrid. Ühe annetatud toodetest kokku pandud kingipaki keskmine väärtus on ligi 80 eurot,” märkis Kaidi Kelt.

“Tee Head” raames olid detsembrist kuni jaanuari alguseni enam kui 160 BENU apteegis väljas üleskutsed annetuste tegemiseks koos nimekirjaga peredele vajalikest toodetest ja vahenditest. Tervisetooted toimetatakse abivajajateni lastele heategevusfondi Dharma maakondlike tugiisikute kaasabil.