Veebruaris saab kass-sõbra loovutustasuta

Soetades veebruari jooksul stardipaketi esmavajalike tarvetega looma eest hoolitsemiseks, saab varjupaigast kiibistatud, kastereeritud/steriliseeritud kassi loovutustasuta. Stardipakett maksab 35 eurot ning sisaldab kõike vajalikku uuele lemmikloomale.

«Selle kampaania eesmärk on ühest küljest teha adopteerimine uuele omanikule võimalikult mugavaks, sest stardipaketis on asjad, mille kvaliteedis ja vajaduses oleme ise veendunud,» ütles Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks. «Teisest küljest saame rõhutada, et tõeline sõprus on hindamatu väärtus.»

Kampaania kehtib kõikides Varjupaikade MTÜ varjupaikades: Pärnus, Viljandis, Võrus, Valgas, Virumaal, Läänemaal ja Tallinnas.