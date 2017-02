Öeldakse, et iga uus on hästi unustatud vana. See puudutab ka riiklike asutuste võimalikku kolimist maakonnakeskusesse. Kõige enam on juttu olnud Sisekaitseakadeemia kolimisest Ida-Virumaale, kuid riigihalduse minister Mihhail Korb on andnud mõista, et tegu ei pruugi olla ainsa asutusega, mis pealinnast üpris kaugele liikuda võib.