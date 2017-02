Ööklubi vali muusika tekitab naabrites pahameelt

Mureallikas on Valgas Turu tänav 8 ja 10 majade naabruses asuv ööklubi Feel Good. «Olen oma üürnike müraprobleemiga tegelenud üle kümne aasta ning pöördunud murega nii linnavalitsuse, linnavolikogu kultuuri- ja korrakaitsekomisjoni kui politsei poole. Fakt on, et reede ja laupäeva öösiti elanikud valju muusika tõttu magada ei saa,» kurtis nimetatud majade omanik Maie Kivi.

Tema sõnul olnud varasemalt probleem ka öiste korrarikkumistega: aia ja prügikasti lõhkumised, territooriumi reostamised. «Õnneks on korrarikkumised vähenenud, kuid vali muusika häirib elanikke endiselt.»

Lubadused jäänudki lubadusteks

Kivi sõnul on aastate jooksul olnud mitu arutelu linnavalitsuse ametnike, volikogu liikmete ning politsei ja ööklubi esindajatega, kuid vali muusika kostub korteritesse endiselt.

Viimase kirja linnavalitsuselt sai Kivi oktoobris, selles anti teada, et linnavalitsus on lasknud teha mürataseme mõõtmise ning kohtutud on nii hoone omaniku kui seal tegutseva ööklubi Feel Good esindajatega, et arutada lahendusi müra vähendamiseks.

Ettevõtjad andsid lubaduse paigaldada klubi ruumidesse müratõkkematt, muuta helisüsteemi ning viia lõpule fassaaditööd, mille tulemusena peaks väljakostuv müra vähenema.

«Kirjas oli öeldud, et tööd tehakse ära detsembri alguseks. Täna on juba veebruar ja seis ikka sama,» oli majaomanik nördinud. Küsimusele, kas ta on ise ettevõtjatega kohtunud, vastas ta, et viimasel ajal ei ole, kuid on helistanud ja ainult lubadusi kuulnud.

Turu 8 majaelanik, kes leheveergudel soovis jääda anonüümseks, kinnitas, et elab üürikorteris juba üle kuue aasta. «Söön unerohtu ja antidepressante, kuid kahel ööl nädalas magada ei saa. Ei taha ka mujale elama minna, sest mulle meeldib selles korteris. Kolimine pole lahendus, sest majades elavad ka teised inimesed, kes sama muret kurdavad. Peaks ju ometi mõlemaid pooli rahuldav lahendus leiduma,» oli ta arvamusel.

Politseigi on eelnevatel aastatel majaomanikule vastanud, et nende pöördumist on arutatud ettevõtjatega ning kui elanike suhtes on toime pandud õigusrikkumine, tuleb kohe politseile teatada, et korravalvurid saaksid operatiivselt reageerida. Politsei on lisanud ööklubi piirkonna patrullmarsruutidesse ning korraldanud klubisse reide.

Ettevõtjad asunud tegutsema

Ööklubi Feel Good juhatuse liikme Timo Sujevi sõnul suhtuvad nad probleemi tõsiselt. «Kuna investeeringud nõuavad raha, ei suuda kõiki töid kohe ette võtta, kuid oleme järk-järgult asunud mürataset vähendama. Oktoobris alustasime fassaaditöödega: oleme paksendanud seina, paigaldanud vahtplasti- ja tuuletõkkeplaate. Fassaaditöödega jätkame kevadel. Et heli majast välja ei kostuks, oleme täitnud ventilatsiooniavad.»

Mehe sõnul on vähendatud helisüsteemi võimsust nii, et mõnigi külastaja on muusikat liiga vaikseks pidanud. «Ostetud on lisakõlar, mis peaks heli koondama ruumi keskele. Ei saa väita, et me naabrite muret mõista ei taha. Kahjuks on vägikaikavedu kestnud aastaid ja alanud ammu enne seda, kui ööklubis toimetama asusime. Püüame teha kõik võimaliku, et muusika üha vähem väljapoole kostuks.»