Elamus oli tunda suitsulõhna

Sihvat küla. Foto on illustratiivne.

Häirekeskusele teatati 13. veebruaril kell 22.33, et Valgamaal Otepää vallas Sihva külas on kahekorruselises elamus tunda suitsulõhna. Teataja sõnul tuli see 1. korruselt, aga oli jõudnud ka 2. korrusele.