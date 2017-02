Miss Valentini 2017 üks kuldmedal saabus ka Otepääle

Ametlik tulemus oli: Siidisabade «Cats» esikoht vanuseklassis 12-14. Rühmas võistlesid Augustiine Tamme, Elis Themas, Eliise Antonov, Kätriin Pärnamäe, Hanna Mari Halgma, Kristin Frey, Aia Adele Narits, Sarah Tali ja Liis Ernits. Treenerid Elsa Sinijärv, Maarja Jaanovits, Kristiina Noor.

«Loomulikult saab selliseid tulemusi saavutada vaid üksmeelse meeskonna tööna ja maani kummardus siinkohal kõikidele treeneritele ja taustameeskonnale,» avaldas Aare Tamme rahulolu.

Rahulolev vanem tõdes, et väikesest patsidega Otepää tüdrukust, kes oli kunagi treener Elsa Sinijärvele nabani, on sirgunud maailmanimega iluvõimleja. «Tänaseks on Augustiinest saanud paljudele Otepää patsidega pisitüdrukute suur lemmik ja eeskuju saalis. Loodame, et see toob lisaks suusatamisele ka tulevikus Otepäält maailmale uusi säravaid võimlemistähti. Kõik on võimalik, kui tahtmist on.»

Siidisabade balletiõpetaja Maarja Jaanovits võttis tüdrukute tulevikuplaanid kokku järgnevalt: «Jätkata tuleb süstemaatilist treenimist. Olulised on järjepidevus ja motivatsioon. Selles vanuses, kus Augustiine täna on, loobutakse kõige enam, sest treeningud muutuvad raskemaks, elemendid keerukamaks. Nõutakse ja hinnatakse tehniliselt täpsemat sooritust. Selle saavutamiseks kulub aga palju treeningtunde, higi ja pisaraid...

Treener avaldas lootust, et Siidisabad on piisavalt motiveeritud edasi pingutama, et jõuda välja juuniori- ja sealt edasi meistriklassi vanuserühma. »Hooaeg on alles alguses ja ootused suured. Kindlasti said tüdrukud uue kogemuse võrra rikkamaks ja tubli annuse enesekindlust juurde. Järgmine tõsisem jõuproov tuleb Soomes."