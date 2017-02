Liivimaa noorteorkester sai 2015. aastal toetust kahe timpani ostuks. Pilt on illustreeriv.

Muusikaõpet pakkuvad asutused saavad 21. märtsini esitada taotlusi pillide ostmiseks lastele. Taotlusvoor on osa EV100 ühiskingitusest «Igal lapsel oma pill», mille eesmärk on vabariigi juubeliks Eesti inimeste, riigi ja ettevõtjate abil soetada lastele ja noortele muusikaõppeks vajalikke pille. Valgamaale on algatus seni toonud 33 pilli.