Valga õppurid lasevad huvilistel lihvklotsi välgutada

"Valgamaalt osaleb Intellektikal Valgamaa kutseõppekeskus, mis on boksiga väljas ning samuti paneb messile üles töötoa, kus tutvustatakse autotehniku eriala. Töötoa sisu on järgmine: lühikesed loogikaülesanded stendidel; poritiival väljapoleeritav kriim ning huvilistel lastakse praktiliselt lihvklotsi kasutada,« rääkis AS Tartu Näitused kommunikatsioonijuht Henrik Urbel.

Intellektika päevakavast leiavad tegevusi eri vanuses ja huvidega noored, rääkis messi projektijuht Virge Lomp. »Mess annab võimaluse koguda mõtteid edasise haridustee- ja karjäärivalikuks, sest väljapanekutega on kohal pea kõik suuremad haridusasutused üle Eesti. Samuti saavad kõik soovijad kogu messipäeva vältel karjäärispetsialistidelt individuaalset nõustamist.«

Koostöös sihtasutusega Innove seatakse messil üles oskuste tänav, kus tutvustatakse tehnilist osavust ja praktilisi oskusi nõudvaid erialasid.

»Eesmärk on tutvustada erinevaid ameteid ning aidata kaasa hoiakute kujundamisele, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta,« kirjeldas korraldaja. Ta lisas, et haridusmessil saab näiteks tutvuda toitlustusteenindaja, kondiitri, keevitaja, ehitusviimistleja, sõiduauto tehniku ja sepa ametiga ning ka ülevaate metallitööst, robootikast, elektroonikast, metsandusest, mehhatroonikast ja mitmest teisest valdkonnast.

Kutsekoolide kõrval on Intellektika projektijuhi sõnul traditsiooniliselt esindatud ka enamik suuremaid Eesti ülikoole, mille esindajad viivad läbi mitmeid põnevaid töötubasid.

Näiteks on Tartu Ülikooli töötubades võimalik teada saada, millest sõltub inimese sportlik sooritusvõime, saada kokkupuude maailma ühe enamlevinud programmeerimiskeelega Python ning ka Eesti ühte tuntumat selgrootut, vihmaussi, skalpelliga lahata. Eesti Maaülikooli töötubades tuleb jutuks ökoloogiline jalajälg, tutvustatakse geodeedi igapäevatööd ning konstrueeritakse mini-ekskavaatorit.

»Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötoas saab aga määrata õhu süsihappegaasi sisaldust, müra, õhutemperatuuri ja-niiskust ning valgustust,« kirjeldas Lomp.

Kuivõrd messi töötoad on eriilmelised ning on seostatavad mitmete ainetundidega, tasub tema sõnul messile tulla terve klassiga. »Hea meel on selle üle, et paljud õpetajad on üleskutsest kinni haaranud ning sisustavad ainetunde Intellektikal,« rääkis korraldaja.

Tähistamaks messi väärikat juubelit, korraldatakse koolidevaheline tordivõistlus, millest võtavad osa koolid Eesti eri paigust. Ühistööna valmiv tort saab olema üle 16 meetri pikk.

»Messile on oodatud nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased, kuid ka hetkel mitte õppivad ega töötavad noored. Nagu paar päeva tagasi meedias kirjutati, on Eestis ligi 30 000 noort, kes ei õpi, osale koolitustel ega tööta. Intellektika annab võimaluse täiend- või ümberõppimisvõimalustest rohkem teada saada," ütles Lomp.

AS Tartu Näitused on haridusteemalisi messe korraldanud 25 aastat.