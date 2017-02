Muudatus eKoolis vihastab lastevanemaid

Valga põhikooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul vahetasid nad eKooli Stuudiumi vastu selle õppeaasta alguses ning tulemused on positiivsed. «Avastasime, et saame Stuudiumile teha ettepanekuid ning viia sisse muutusi, mis just meile vajalikud – see on paindlikum.»

Näiteks olevat hoopis lihtsam läbi viia niinimetatud kujundavat hindamist ning infovahetus kooli, õpilase ja vanema vahel on varasemast kiirem. Oluliselt olevat tõusnud kasutajate hulk õpilaste ja vanemate seas. «Oleme seda natukene ka survestanud, kuid kui enne kasutas seda 60 protsenti õpilastest, siis nüüd 90,» märkis direktor.

Kuigi Stuudiumis puudub eKooli sarnane hinnete statistika funktsioon, on see direktori arvates muid asjaolusid arvestades ebaoluline. «Üks etteheide seoses sellega on tulnud, kuid samas ... Mida vanem selle teadmisega, mis hinde tema laps võrreldes teistega sai, reaalselt peale hakkab? See on ju väga pisikene lisateadmine.»

Koolil on kohustus infot jagada

Luik-Stogovi teada on paljud koolid sellel õppeaastal Stuudiumile üle läinud või üle minemas. Üks selle põhjus on, et riigigümnaasiumitele on Stuudium muutunud kohustuslikuks ning nendega õpilasi ja perekondi jagavatel põhikoolidel on mugavam kasutada ühtset süsteemi.

Stuudiumit kasutab sellest õppeaastast ka Otepää gümnaasium. «Oleme väga rahul. Septembri aluses oli meil lastevanemate üldkoosolek, kus tutvustati Stuudiumi keskkonda, selle funktsioone ning jagati kontakte,» rääkis direktor Külle Viks.

Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm tunnistas, et taoliste teenuste hinnastamise üle otsustavad ettevõtted ning keskkonna valimise üle koolid ja koolipidajad ning riiklikku regulatsiooni selles vallas ei ole. «Kool peab tagama, et õpilaspäeviku põhifunktsioonid jõuaksid lapsevanemani lisakulutusi tegemata.»

Koolid maksavad eKooli teenuse eest kuutasu, mille suurus oleneb õpilaste arvust. Õpetajatele ja kooli personalile on eKooli keskkonna kasutamine tasuta.

Lisaks eKoolile ja Stuudiumile kasutatakse Kurmi sõnul osas koolides ka omatehtud tarkvara ning väiksemates koolides laiatarbe kontoritarkavara. «Riik loob aastaks 2019 rakenduskõrgkoolidele ja kutseõppeasutustele uue õppeinfosüsteemi, mida saab kasutada ka gümnaasiumites.»