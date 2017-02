Lasteaialaste seas võis levida toidumürgistus

Mõni minut hiljem helistas toimetusse teinegi lapsevanem, kelle laps samuti Buratinos käib. Tema laps oli samuti oksendanud – kokku oli tema teada eile oksendanud viis sama lasteaiarühma mudilast. «Kui lapsele lasteaeda järele läksin, oli mitme lapse kombekal oksejälgi,» kinnitas naine, kes oma nime leheveergudel näha ei soovinud.

Esialgu öeldud murelikele vanematele, et lastel on kõhuviirus. Samas olevat hiljem selgunud, et lasteaia personal kahtlustanud juba siis, et tegu võib olla toidumürgistusega. «Oleks siis võinud vanemaid ka teavitada,» oli ta pahane info väidetava varjamise pärast.

Lasteaias oli eile lõunasöögiks olnud kanasupp ja kissell kohupiimaga. Mureliku ema teada teada tegelevat terviseamet toidu uurimisega, et selgitada välja, kas tõesti võis laste oksendamise põhjustada toidumürgitus.

Samuti olevat naise teada lapsed eile oksendanud nii Valga muuseumis läbi viidud üritusel kui linnaliinibussis.

Lasteaia Buratino direktori Merle Kaare sõnul haigestus eilse õhtuse seisuga 20 last. «Millest see

oli tingitud, on meile hetkel teadmata. Võimalikule haiglaravile sattumisest meile teatatud ei ole. Lasteaiast puudujaid on erinevatel põhjustel – teame aga, et mitu last puudub seoses eilse haigestumisega. Lasteaedasid toitlustab Culina OÜ,» selgitas Kaar.

Kasekese lasteaia direktor Maila Rajametsa sõnul saadeti eile lasteaiast koju 13 last, kellel oli halb enesetunne ning kõhuvalu ja oksendamine. Tänagi on puudujaid tavapärasest rohkem.

«Me ei hakka ennatlikult spekuleerima, mille tõttu lapsed haigestusid. Oleme eilsest olukorrast teavitanud nii lastevanemaid kui linnavalitsuse esindajaid. Valga haigla erakorralise meditsiini osakonda pöördus meie andmetel üks laps. Täna jätkub töö tavapärases rütmis. Mingit paanikat ei ole,» selgitas Rajamets.

Valga Haigla õendusjuht Anastassija Org kinnitas, et haiglasse pöördus eile kõhuvalu ning oksendamisega tõesti üks laps. Vanema sõnul olevat tema lapsel hakanud lasteaias halb. «Lapselt võetud analüüsid olid korras ning laps lubati peale jälgimist koju. Hiljem kutsuti kiirabi veel ühele kõhuvalus ja oksendavale lapsele, kuid tema seisund hospidaliseerimist ei vajanud. Seega meie siin mingit viirust või mürgistusjuhtu ei kinnita,» ütles Org.

Tervisekaitseameti Valgamaa ametnike ning veterinaar- ja toiduameti Valgamaa veterinaarkeskuse juhataja Urmas Palloni sõnul nendeni aga teateid võimalikust toidumürgistusest pole jõudnud.

Culina OÜ omanik Liidia Murumägi ei olnud valmis kahtlustusi toidu suhtes Valgamaalasele telefoni teel kommenteerima ja palus selleteemalised küsimused saata endale kirjalikult, lubas nendele vastata esimesel võimalusel. Lasteaia Walko direktor Riina Vähi telefonile ei vastanud.