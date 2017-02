Väike tüdruk varastas kommi

Politsei andis turvaettevõtte kommunikatsioonijuhi sõnul lapse üle vanemale ja selgitas väära teo tagamaid. Politseinik rääkis, mis on vargus ja andis nõu, kuidas laps peaks tulevikus käituma nii, et poest saadud maius päriselt nende oma oleks ja vargust toime ei pandaks.

Inimene on karistusõiguslikult süüvõimeline ehk oma tegude eest vastutav siis, kui ta on vähemasti 14aastane. Alla 14aastase õigusrikkumise toime pannud lapse puhul menetlust ei alustata, küll võidakse koguda juhtunu kohta materjalid ning need edastada alaealiste komisjonile mõjutusvahendi otsustamiseks.

Turvaettevõte G4S ja politsei soovitavad oma lastele võimalikult vara rääkida lahti käitumisreeglid ehk mis on hea ja mis halb, mida tohib ja mida mitte. See aitab lastel paremini reeglitega kohaneda ja nende vastu teadmatusest mitte eksida.