Korterist viidi kaasa teler ja kassitoit

Korteri elanik on juba jaanuari keskpaigast haiglas ning sõbranna (nimi toimetusele teada) ülesanne on käia haiglas olija lemmiklooma iga päev toitmas. «Ma ei tea, kas lukku saab nii muukida, aga igatahes mina pääsesin võtmega ilusti sisse. Alles siis kui nägin, et televiisor on kapi pealt kadunud, sain aru, et midagi on viltu.»

Lisaks korteriomanikule juubeliks kingitud telerile oli varas või vargad endaga kaasa võtnud külmkapis seisnud kassikonservid, kotitäie krõbinad ja mitmesuguseid kuivaineid. Välja oli nähtavasti pääsetud lahtikangutatud palkoniukse kaudu. «Ei, sealt nad sisse ei saanud – see oli seestpoolt lauaga kinni löödud,» kinnitas kuritöö avastanud naine.

Võõras olla ei saanud

Lisaks kadunud asjadele olevat korteripõrandal vedelenud võõras kott, mis oli täis laotud raamatuid ja küünlaid, ning soritud oli ka sahtlites ja kappides. Seda, kas ja mida leiti ja kaasa võeti, naine täpsemalt öelda ei osanud, kuid midagi väärtuslikku tema arvates korteris peale teleri ei olnud.

Kohale saabunud korrakaitsjad kuulasid üle naisterahva ning poolenisti tühjana seisva kortermaja ainsa teise elaniku, kes aga kõrge ea tõttu midagi kuulnud ei olnud. Ühes oli aga kannatanu sõbranna kindel: võõras inimene või inimesed need kutsumata külalised olla ei saanud. «Nad pidid ju teadma, et kedagi kodus ei ole.»

Erinevalt naisest, kes süüdlase isiku kohta oletusi teha ei soovinud, oli selleks valmis Taageperas elav meesterahvas (nimi toimetusele teada). «Vaatasime seal korteri juures olevaid jälgi ja need klappisid meil siin ühe mehe õuel olevatega,» rääkis mees.

Kahtlustatav meesterahvas olevat sissemurdmisest peale kodust kadunud olnud ning sarnane juhtum, kus tema käsi mängus, ei olevat Taageperas esimene. «Aastaid tagasi avastasin ta enda ukseluku kallal muterdamas. Kaasas oli tal terve suur karbitäis võtmeid ja proovis neid ükshaaval lukku,» kirjeldas mees ajakirjanikule. Toona olevat vahejuhtum lahenenud majaomaniku kõva käratusega.

Lisaks olevat mainitud mees kohaliku kambajõmmiga mõne aasta eest ühte teise Taagepera korterelamusse sisse murdnud, sealt aknaid varastanud ja seejärel purjus peaga kraami täis autoga teelt välja sõitnud. «Nad käisid pärast seda veel koos vangis ja nüüd nad ajavad siin koos puskarit ja joovad,» rääkis külamees.

Sissemurdmisi ja vargusi tihti

Ka pühapäevase sissemurdmise avastanud naisterahvas ütles, et sissemurdmisi ja vargusi olla Taageperas aastate jooksul päris mitu ette tulnud, aga süüdlast pole reeglina kätte saadud. «Näiteks kadus siit mõne aasta eest Taagepera lossile kuulunud uhiuus murutraktor, siis murti sisse siin ühe mehe garaaži, viidi minema kõik tööriistad ja isegi küttepuud.»

Antud juhtumi puhul naine oma nördimust ei varjanud. «Niimoodi haigelt vanainimeselt varastama minna – ehmusin sellest asjast täitsa ära. Kui politsei tuli, siis mu käed värisesid nii jubedalt, et ma ei saanud ise seletustki kirjutada.»

Praegu Tartu haiglas viibiv korteriomanik sissemurdmisest naise kinnitusel ei teadvat. «Rääkisime ta tütrega telefonis ja leppisime kokku, et talle sellest veel midagi ei räägi. Tütar ütles, et teleri ostab ta emale uue ja las see kassitoit jääda vargale, kui tal seda nii väga vaja oli.»

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Kaarel Kallase sõnul selgub kuritöö kellaaeg ning ka see, kuidas korterisse siseneti, menetluse käigus. Ühtegi kahtlustatavat üle kuulatud ega kinni peetud eilse seisuga ei olnud.