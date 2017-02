Puudega lapsele vajalik tool on varustatud hädavajalike asjadega, mis tema hinna paraku päris kõrgeks kruvib.

Jaanuaris said paljud puudega lapse vanemad sotsiaalkindlustusametist kirja, milles anti teada, et lapsel on õigus riigi rahastatavale sotsiaalteenusele, kuid praegu selleks raha pole