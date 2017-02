Talvepealinnas tuleb lumelahing

Lahingu korraldab JJ-Street Tantsukool. «Noored tulid välja ideega luua Otepää elanikele üks meeldejääv päev, mis mõeldud kogu perele,» selgitas JJ-Street Tantsukooli treener Sigrid Avald. «Lumelahingus osalemiseks tuleb moodustada 7-liikmeline meeskond ja tulla Otepää keskväljakule, vajalik on ka eelregistreerimine. »

Igale osalejale annab Otepää Seikluspark sooduskupongi, millega saab 25% allahindlust. Eelregistreerinute vahel loosib Balsnack välja kingituse.

Kavas on mängud, esinevad slackline`il trikitajad ja JJ-Street Tantsukooli tantsijad, pakutakse pannkooki ja vahvleid. Avatud on Otepää Winterplace`i uisuväljak. Lumelahingu võitjatele on varuks põnevad auhinnad. Korraldajad kinnitasid, et kui sel päeval ei peaks lund olema, ei jää lahing siiski pidamata – see toimub pallimere pallidega.

Kuna terve päev on sisustatud põnevate tegevustega, siis tasub 25. veebruaril oma sammud Otepääle seada, et kogu perega veeta üks tore laupäev.

