Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja Urmas Palloni sõnul saadi esmaspäevaks teada, et Buratino ja Kasekese lasteaedadest võetud proovid olid korras ja sealt midagi kahtlast ei leitud. «Walko lasteaiast ja lasteaedu toitlustanud OÜ Culinalt võetud proovide tulemused viibivad ning need saab hiljemalt kolmapäevaks,» lisas ta.

Valgamaalasele teadaolevalt haigestus kolmapäeval lühikese aja jooksul kolmes Valga lasteaias kokku ligi 35 last, kes oksendasid ja kurtsid kõhuvalu. Kui mõni lapsevanem oli veednunud, et haigestumised põhjustas toidumürgitus, siis teised olid veendunud, et tegu on kõhuviiruse puhangug