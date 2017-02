Algasid ulatuslikud rahuloluküsitlused

Küsitlus hõlmab kõiki Eesti kaheksanda ja üheteistkümnenda klassi õpilasi. Lisaks küsitletakse pea 100 koolis neljanda klassi õpilasi.

Mais osalevad küsitluses ka lasteaiaõpetajad ja sealsed lastevanemad, kevadel kutsekoolide ja kõrgkoolide vilistlased ning sügisel kutsekoolide õpilased ja õpetajad. Küsitlus toimub elektrooniliselt ja selle viib enamikes sihtrühmades läbi SA Innove. Koolid ja koolipidajatest omavalitsused saavad küsitlusest tagasiside raportid, mida haridus- ja teadusministeerium palub jagada õpilaste ja vanematega.

Küsitluse keskne korraldus vähendab üksikute õppeasutuste ja koolipidajate töökoormust ning rahakulu andmete kogumisel ja töötlemisel, sest iga kool või omavalitsus ei pea korraldama eraldi uuringut.

Samuti võimaldab keskne uurimine koguda võrreldavat infot ja anda nii objektiivsemat tagasisidet. Täiendav pluss on kogutud andmete suurem konfidentsiaalsus, mis on probleem eelkõige väikestes koolides. Et siduda rahulolunäitajad koolides toimuvate arendustegevustega, soovib ministeerium keskse küsitluse andmed teha kättesaadavaks ka uurijatele.

Rahuloluküsitluses kasutatakse teadusuuringutel põhinevaid ja kontrollitud küsimustikke, mis annavad nii riigile, koolidele, õpetajatele kui lastele objektiivset tagasisidet. Küsimustikud katavad olulisi rahulolu komponente ning aitavad vajadusel leida koolidel üles oma tugevusi või vähese rahulolu põhjuseid.