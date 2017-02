Püsib tuisu ja libeduse oht

Ilmaprognoosi kohaselt lume- ja lörtsisadu ning tuisk öösel jätkuvad. Pärast keskööd tuleb sekka ka vihma -- eriti Lääne-Eestis ja saartel.

Ilmateenistus on kogu Eestile seoses tuisuga väljastanud ka esimese astme hoiatuse. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tuleb sellega eelkõige nendel, kelle tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgida tuleks ka edasist ilmaprognoosi.

Teedel püsib libeduse oht. Maanteeamet meenutab, et ka väiksed temperatuurimuutused nullkraadi ümber tekitavad liiklusoludes suuri muutusi. Liiklejatel tuleb olla tähelepanelik.

Ilmaolud muudab veel halvemaks asjaolu, et lisaks lumele tuleb Valgamaal taevast ka jääkruupe.

Õhutemperatuur on õhtul ja öösel -4..+1°C. Kell 19 oli see Valgas -4,1 kraadi, Otepääl oli -4 ja Tõrvas -5 kraadi.

Kagutuul puhus Valgas siis 6,2 m/s, kuid puhangud ulatusid kuni 10,9 m/s. Tuul võib aga tõusta veelgi ja puhuda kuni 15 m/s.