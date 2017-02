Lapsed joonistasid riigi sünnipäeva puhul presidenti

Hummuli lasteaia Sipsik direktor Anu Unt ütles, et nende lasteaed on vabariigi sünnipäevaga tegelenud kogu selle nädala. Kuna lasteaed on võrdlemisi väike – seal käib 18 last vanuses kaks kuni seitse aastat, kes õpivad kõik samas liitrühmas –, ei hakanud nad tänavu eraldi aktust korraldama. Varem on küll käidud suuremate lastega esinemas nii valla pidustustega seotud aktustel kui etendatud presidendi vastuvõttu.

«Homme, nii palju kui neid siis tuleb, eks muidugi tähistame ja teeme midagi. Kommi saab ikka süüa,» ütles Unt kolmapäeval.

President sai pildile

Sel aastal viljelesid lapsed mitmesuguseid kunstivorme. Ühena tegevustest joonistasid lasteaia vanimad, viis järgmisel aastal kooli minevat last president Kersti Kaljulaidist portreesid. Unt ütles, et oli üllatunud, kui hästi lapsed teadsid presidendi võrdlemisi keerukat nime.

«Meil ei ole lasteaial ametlikku suurt fotot ja niisiis laenasin vallavanema kabinetist suure. Ükspäev vaatasime seda ja rääkisime, et proual on väga ilusad kleidid kõik, enamik ühte värvi. Seda nad ka teadsid, kui vanaks vabariik saab – 99. Ilmselt kodudes on juttu olnud,» rääkis Unt.

Lisaks joonistasid lapsed Eesti lipuga maju, valmistasid paberist rahvariideid ja tegid taieseid paberist rukkililledega. Nende jaoks sai keskmisest ilusamal moel rakendatud majasse kogunenud valimisplakateid, mille juppe sai kasutada teoste sinimustvalgeks taustaks. «Lõikasin pildi alt ära ja järele jäi imeilus taust. Neid on mul kogunenud nii kaua, kui neid valimisi siin on olnud,» rääkis lasteaia direktor.

Näitused, aktused ja stiilipäev

Riigi sünnipäevale pühendatud üritusi on haridusasutustes mitmel pool hulgim. Näiteks Valga lasteaiad Buratino, Pääsuke ja Walko teevad täna sel puhul aktused, Otepää lasteaia Võrukael majas oli aktus eile ja Pähklikese majas täna, Valga lasteaias Pääsuke tehti pidu juba üleeile. Sooru lasteaias on sinimustvalgetest piltidest ja esemetest koosnev väljapanek. Tsirguliina lasteaias Õnnelind etendavad lapsed aga täna presidendi vastuvõttu.

Otepää gümnaasium pühendas vabariigi sünnipäevale terve nädala. Esmaspäeval oli seal Eesti-teemaline viktoriin, teisipäeval parima hoidise, moosi ja küpsetise konkurss. Täna on seal aga ülekooliline sinimustvalge stiilipäev.

Kooli direktori Külle Viksi sõnul on sünnipäevanädalat koolis korraldatud juba aastaid. «Praegugi on veel õpetajate toas külmkapitäis poolikuid asju, mida kõike ei jõudnud ära maitsta. Üritused on õpilasesinduse algatused, ainult kontsertaktus on see, mida korraldab kool,» ütles direktor.