Politsei uurib BC Valga-Valka võimalikku kihlveopettust

Süüdistus puudutab 5. veebruaril Riias aset leidnud mängu, kus vastamisi olid BC Valga-Valka ja Läti Ülikool ning mille Läti võitis seisuga 70 : 93. Krauklis on Läti meediale öelnud, et mainitud mäng tundus kohati kahtlane ning videokordustest on näha, et teatud Valga-Valka mängijad ei käitunud mingitel momentidel adekvaatselt.

Lõunanaabrite meedia andmetel puudutab juhtum vaid meeskonna lätlastest mängijaid, mitte eestlasi. Lätlastest osalesid kõnealuses mängus Kristaps Kanbergs, Ivars Žvīgurs, Sandis Silavs ja Reinis Strupovics. Lisaks Krauklisele olevat mängu kulg ja tulemus tekitanud kahtlusi Läti Korvpalliliidus ning kihlveokontoritelt saabusid signaalid, et mängule on tehtud imelikke panuseid.

Praegu tegeleb süüdistuste uurimise ja mängijate ülekuulamisega Läti politsei.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi ütles kolmapäeva õhtul Postimehele, et ta ei ole jõudnud ennast teemaga veel kurssi viia. Paraku ei olnud välismaal viibinud mehel ka neljapäeval sellele midagi lisada. «Infot on praegu lihtsalt liiga vähe. Kommentaare jagan esimesel võimalusel.»

BC Valga-Valka korvpalliklubi presidendi Margus Lepiku sõnul on ta meeskonna ja treeneritega olnud pidevas kontaktis, kuid midagi kinnitada või ümber lükata ta ei oska. «Eks treeneritel on teatud kartused, aga mängijad eitavad kõike,» ütles neljapäeval Lepik, kes soovis enne ära oodata Läti-poolse uurimise tulemused.

«Mul on siiralt kahju, et see lugu on jõudnud meediasse veel enne, kui midagi on kinnitatud või meil millestki rääkida oleks,» lõpetas Lepik.