Otepää korraldab toidumaratoni

Talvepealinn Otepää on tuntud kui koht, kus korraldatakse maratone – suusa-, jooksu- ja rattamaratonidest kuni saunamaratonini välja. Nüüd on ees ootamas toidumaraton Otepää Maitsed Valgamaal, mis kestab 13.–26. märtsini. Kahe nädala jooksul on võimalik Otepääl ja lähiümbruses proovida talvest ja Lõuna-Eestist inspireeritud kolmekäigulist menüüd, andis teada Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht.