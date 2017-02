Otepääl tuleb uus multispordivõistlus

SwimRun on üle kogu maailma populaarsust võitev multispordiala, mille käigus tuleb korduvalt läbida ujumis- ja jooksuetappe. Pühajärve SwimRun Baltic Challenge rada saab alguse Pühajärve puhkekeskuse juurest ning kulgeb päripäeva ümber Pühajärve.

Põhivõistluse pikkus on 12 kilomeetrit, millest 2 kilomeetrit tuleb ujuda. Lastele ja noortele mõeldud lühiraja pikkus on 3kilomeetrit, millest 300 meetrit on ujumisdistants. Täpsem rajakaart ning ujumis- ja jooksudistantside pikkused avaldatakse mais 2017.

Võistluse muudab põnevaks asjaolu, et võistlejatel tuleb kogu vajaminev varustus endaga kaasas kanda ning etappide vahepeal ei toimu näiteks triatlonile omast riiete ega inventari vahetust. Ühtlasi on SwimRun üritus mõnusaks vahelduseks ning treeningvõimaluseks multisportlastele, kes tahavad ennast proovile panna ujumis- ja jooksuvõistlusel.

Pühajärve SwimRun Baltic Challenge on osa 15.–16. juulil Pühajärvel toimuvast Pühajärve SwimRun Weekend programmist. Lisaks võistlusele toimub 15. juuli õhtul Pühajärve ääres Eesti karikasarja etapp avaveeujumises ning pühapäeval on võimalik osaleda esmakordselt toimuval Pühajärve Aquatlonil.