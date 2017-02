Põlvamaal lastud, eeldatavalt kaheaastane isahunt oli ilmselt juba mõnda aega kärntõve käes vaevelnud, haigus on röövinud enam kui poole tema uhkest karvkattest.

Sagenenud on uudised küllatunginud ja inimhirmu kaotanud huntidest, kes külas koeri ründavad. Samuti on jätkuvalt pingelised kiskjate ja lambapidajate suhted. On hunte siis tõesti nii palju?