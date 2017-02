Maavanem aastapäevaaktusel: esimesed märgid riigireformist on murettekitavad

Kallis Valgamaa elanik, armsad sõbrad Eestis ja laias maailmas

Oleme tähendusrikaste sündmuste lävepakul. Valgamaa, millele eluõiguse andis vabariigi valitsus 1920. aastal, tähistab tänavu 97. aastapäeva. Ajalooline Valga kreis, mis oli maakonna eelkäija, saab juulis 234. aasta vanuseks. Ühe aasta kaugusel on Eesti Vabariigi suur juubel ja maakonna omavalitsused tähistavad järgemööda veerandsaja möödumist taasiseseisvusest.

Kõik need aastad on põimik edust ja õnnestumistest, vahel ka raskustest ja läbikukkumistest ning nende äärmuste vahel tuleb meil kõigil osavalt žongleerida, et mitte sihti kaotada.

Tahan tänasel pidupäeval kõneleda Valgamaast. Maakonnast, mis on meie koduks ja eelkõige inimestest, kes oma tegevusega on loonud Valgamaa.

Head saalisviibijad,

alustan aga sellest, et hetkel on mul koos omavalitsuste liidu esimehega au võõrustada üht toredat ja tegusat seltskonda.

Esmajärjekorras noortest.

Maakonnas on palju noori, kes on ühel või teisel moel silma paistnud. Valgamaa aasta noore tiitli pälvisid Kristo Jesse ja Danvar Lendre. Rõõmsameelsed ja aktiivsed noormehed, kelle puhul tunnustati just nende vabatahtlikku panust maakonna ellu.

Kindlasti teate, et meil on maakonnas ka oma leiutajaküla väikesed kuulsused – Kirke Liis Kokamägi ja Kristi Aas, kelle leiutised said presidendilt auhinna. Kirke Liisi töö nimetuseks on «Sõrmejäljelugejaga jalgratas» ja Kristi võistlustöö «Suitsuvaba auto» annab lahenduse autos suitsetamisele.

Öeldakse, et kaasaja noored oma nutitelefonist kaugemale ei näe ja enda ümber toimuvat ei märka. Vastupidi, meie hulgas on noori, kes on elusid päästnud ja hädasolijat aidanud.

Meenub päev, mil meile maavalitsusse anti teada Valga gümnaasiumi tüdrukust Janete Urbanist, kes koos sõbrannaga püüdsid kunstliku hingamisega aidata abivajajat. Paljud meist oleks julgenud ja osanud seda teha? Igatahes olen ma teie üle uhke. Täna, mõne hetke pärast kuulete veel laste kangelastegudest.

Minnes noortest hariduse juurde, siis julgelt tõdeda, et Valgamaa õpilased ei jää Eestis oma eakaaslastele milleski alla. Vabariiklikel olümpiaadidel on saadud kõrgeid kohti ning edukalt osaletakse erinevatel spordiüritustel ja kõikvõimalikes projektides.

Aga lisaks õppetööle on tähelepanuväärseid saavutusi ka teistes valdkondades.

Eesti parim koolikokk Leelo Reha valmistab maitsvaid hõrgutusi Valgamaal, Palupera põhikoolis. Otepäälane Markkus Alter saavutas esimese eestlasena suusaalade noorte MK-sarja etapivõidu, Valga põhikooli õpilane Laura-Maria Kiiser valiti Eesti aasta spordivabatahtliku kategoorias kolme parima hulka.

Tuntud on ka ettevõtjad, lihatööstused, turismi- ja põllumajandussektor.

Maakonna aasta ettevõte tiitliga tunnustati UPM Kymmene Otepääd. Kui vahel tundub, et Valgamaale ei tule suuri investeeringuid, siis kogu Eesti eelmise aasta üks suuremaid erakapitali investeeringuid tuli just sellesse ettevõttesse.

2016. aasta oktoobris valiti booking.com tagasiside põhjal Eesti parimaks hotelliks GMP Clubhotel. Samuti kuulub Pühajärve restoran Eesti tipprestoranide hulka.

Just eile tuli teade, et Eesti parimad lihaveisekarjakasvatajad tegutsevad Valgamaal, Silja ja Sulev Trahv Küüniniisu talust.