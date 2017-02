Reedel tehakse Eesti terviseradadel tiir ümber maakera

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul on terviseradadele oodatud kõik Eestimaa inimesed. «Tähtsust ei oma vanus, liikumisviis ega tempo. Oluline on tulla välja terviserajale, teha tiir või kaks ning liikumisest rõõmu tunda. Seejärel lööme kõigi eestimaalaste liigutud meetrid ja kilomeetrid ühiselt kokku ning vaatame, mitu tiiru me maakerale vabariigi sünnipäeval peale jõudsime teha.»

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on regulaarne liikumine suurepärane kingitus nii iseendale kui ka oma lähedastele. «Liikumine tugevdab tervist, teeb tuju paremaks ning annab energiat juurde. See on hea kink kõigile - iseendale, oma perele ja Eestile.»

Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee. Kui terviserajal liikumas käidud, tasub kodulehele minna ja oma käik sinna sisestada. Arvesse lähevad ka väljaspool ametlikke terviseradu, näiteks parkides ja metsades liigutud kilomeetrid. Kõik terviseradade kuust osavõtjad on lahkesti palutud lisama oma sotsiaalmeediapostitustele hashtagid #terviserajad ja #terveeestieest.

Eestis on üle saja terviseraja, kus saab joosta, käia, suusatada, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka discgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks. Terviseradade kasutamine on tasuta ning ka aega pole vaja broneerida – tuleb lihtsalt kohale tulla.

Liikuda saab vastavalt soovile üksi, sõprade, pereliikmete või isegi viisaka koeraga. 24. veebruaril toimuvad mitmetel terviseradadel eriüritused ja pakutakse kuuma teed, täpsemalt saab kavaga tutvuda kodulehel www.terviserajad.ee. Avapauk anti Pärnumaal Jõulumäe terviserajal, kus mindi täpselt päikesetõusul kell 7.33 suuskadega vabariigi sünnipäeva auks esimesele ringile.

Terviseradade kuud «Vabariigi terviseks!» korraldavad Sihtasutus Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Kuu vältel on terviseradadel viidud läbi avatud ühistreeninguid tippsportlaste ja kogenud harrastajate juhendamisel.

Terviseradadel nii sees kui ka väljas jagatakse «Rajavallutaja klubikaarte», mida võib nimetada ka aastaseks tasuta treeningpaketiks terviseradadel – siis ei pea muretsema, et rahakotis või taskus pole ühegi spordiklubi liikmekaarti. Facebookis saab vaadata näitleja Argo Aadli videoklippe enimlevinud põhjustega, mis takistavad paljudel trenni tegemist, kuid millele mõtlemine muudab need takistused naeruväärseks.