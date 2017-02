Otepää tänas riigi sünnipäeval tublimaid sportlasi

Kontsert algas Estonia Brassi poolt esitaud Eesti hümni laulmisega. Seejärel tervitas kõiki otepäälasi vallavanem Kalev Laul aastapäeva kõnega. „Otepää on Valgamaa silmapaistvaim omavalitsus, seda nii arvestades keskmist sissetulekut, kui ka turismi sihtpunktina ja spordi ning kultuuri valdkonnas, “ märkis vallavanem oma kõnes. „Inimesed, kes Otepääl elavad ja teevad igapäevast tööd, on tublid ning pingutavad selle nimel, et elu muutuks päev päevalt paremaks.“

Pidulikul aastapäeva kontserdil tunnustati ka valla parimaid sportlasi Otepää valla tänukirja ja karikatega. Parimat noorsportlast Markkus Alterit premeeriti Otepää Vallavalitsuse poolt 500 euroga. Auhinnad parimatele andsid kätte volikogu esimees Siim Kalda, vallavanem Kalev Laul ja vallavalitsuse haridus- kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur. Otepää valla parimad sportlased valivad traditsiooni kohaselt välja spordiklubid, vallavolikogu spordikomisjon ja vallavalitsuse liikmed.

Kontsertaktusel esines Estonia Brass ja Voldemar Kuslap.

Otepää valla parimad sportlased 2016:

Parim meessportlane

Karl-August Tiirmaa – Otepää Spordiklubi, suusahüpped, kahevõistlus

Parim naissportlane

Anette Veerpalu – SK Sparta, murdmaasuusatamine

Parim võistkond

FC Otepää esindusmeeskond

Parim noorte võistkond

SK Karupesa Team poiste U14 teatesuusatamise meeskond (Ivar Všivtsev, Steve Vahi, Oskar Unn)

Parim treener

Peeter Siim – MSK Väike-Munamägi

Parim noorsportlane (neiu kuni 19 a)

Carmen Piho – MSK Väike-Munamägi, slaalom, suurslaalom, ülisuurslaalom, mäekahevõistlus

Parim noorsportlane (noormees kuni 19 a)

Markkus Alter – Põhjakotkas Otepää, kahevõistlus ja suusahüpped

Parim spordiveteran

Tõnu Ainsoo – kergejõustik

Spordiperekond

Jana ja Jaak Mae pere