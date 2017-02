Eesti Vabariigi soojemad ja külmemad vastuvõtud läbi aastate

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakond on loonud näitliku graafiku, millelt näeb, millised on olnud õhutemperatuurid Tallinnas läbi aastate 24. veebruaril. Sellest nähtub, et kõige soojem on olnud 24. veebruaril 1990. aastal, kui termomeeter näitas linnas koguni 9,2 soojakraadi.

Kõige jahedam vabariigi sünnipäev on olnud miinus 25,4 temperatuuri juures, mis mõõdeti pealinnas 2011 aasta hommikupoolikul kella 7 ja 8 vahel.

Eesti ilma eripära on ühe päeva lõikes toimuv küllaltki suur temperatuuride kõikumine. Päev võib alata külmalt, kuid muutuda tundidega oluliselt soojemaks. Suurim temperatuurivahe on olnud 2011. aastal, kus kraadiklaasi näit muutus päeva läbilõikes lausa 16 kraadi võrra (vahemikus -9 kuni -25,4 kraadi).

Viimaste aastate temperatuuritrendid näitavad siiski mõningast stabiliseerumist, kus suuri kõikumisi enam ette pole tulnud.