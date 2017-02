Korvpallilahing tõi loomade raviarvete tasumiseks 1302 eurot

Juba traditsiooniks kujunenud korvpallimängust võtsid tänavu osa Jüri Ratas, Rauno Märks, Robert Rool, Marko Kiigajaan, Rainer Vakra, Velvo Väli, Henrik Kalmet, Juss Haasma, Mart Poom ja Jaanus Saks. Kahjuks ei olnud algkoosseisu liikmetest võimalik kohale tulla Hannes Hermakülal ja Raimondo Laikrel.

Mäng oli väga pingeline ja tasavägine kuni lõpuni ning Mart Poomi visatud viimasese korviga võitsid kuulsused korvpallinaiskonda 71 : 69. Resultatiivseimad mängijad olid Jüri Ratas ja Rainer Vakra.

Enne korvapallilahingu algust andsid Rapla tantsutüdrukud Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) üle suure kingipaki lemmikloomamaiuste ning koera- ja kassitoitudega. Mängu vaheajal tutvustas Rapla koertekool erinevaid koeratõuge ning koerad demonstreerisid kuulekusülesandeid.

Peaminister Jüri Ratas tegi enne mängu lühikese avakõne, tänades kõiki, kes olid mängu vaatama tulnud, mängijaid ja ELSi toetajaid. Tänu rohkele osavõtule koguti hätta sattunud kodu- ja metsloomade raviarvete tasumiseks kokku 1302 eurot.

"Täname väga inimesi, kes tulid põnevat korvpallilahingut vaatama ja oma osalusega seltsi toetama, sest igasugune abi on alati väga teretulnud. Lisaks saime tänu üritusele seltsi tegevust inimestele tutvustada ja juhtida tähelepanu loomakaitsele," sõnab ELSi juhatuse liige Merli Jürisoo ja lubab, et järgmisel aastal on kindlasti uut korvpallilahingut oodata.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ja loomade väärkohtlemise ennetamine.

«Selts abistab hätta sattunud loomi projektipõhiselt. Aastal 2016 abistas selts Valgamaal steriliseerimis- ja kastreerimisoperatsiooniga viit omanikuta jäänud kassipoega ja kolme tänavalt leitud kassi. Sise- ja välisparasiiditõrje ja kiibi said seltsi rahalisel toetusel seitse koera,» selgitas Eesti loomakaitse selts kommunikatsioonijuht Mariann Prooses.

Ta tõdes, et piirkonna loomasõbralikumaks muutmisel saavad palju kaasa aidata ka kohalikud omavalitsused, tehes teavitustööd, et ka näiteks Valgamaa elanikud paneksid tähele toimuvat olukorda enda ümber ja oskaksid pöörduvad kohaliku omavalitsuse poole.

«Valgamaa kodutute loomadega tegeleb Varjupaikade MTÜ Valga kodutute loomade varjupaik, kes teenindab lepingulisi partnereid. Lepingulistelt partneritelt võetakse vastu väljakutseid, et hüljatud loomad jõuaksid turvalisse paika,» lisas Prooses.