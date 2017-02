Mida peavad oluliseks väikesed eestlased üle ilma?

Kui küsimusele «Mis on Eestis erilist, mida mujal ei ole?» vastab teismeline tüdruk Soomest «õige kodutunne», teeb see südame soojaks. Kõige erilisem on Eestis eesti keel, loodus, lisaks Eesti kommid, lumi, aga ka head mälestused ja Suur Munamägi.

Kõige rohkem vastuseid oli Soomest, järgnesid Belgia, Luksemburg, Saksamaa, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikidest. Kõige kaugemad vastused tulid Prantsuse Polüneesiast, Austraaliast, Tuvalult ja Malaisiast.

Eestiga seostuvad lastel lisaks vanavanematele, eesti keelele, eestlastele ja loodusele veel Eesti lõhnad, ühepajatoit, vastlakuklid ja päkapikud, murdmaasuusatamine ja järves ujumine.

Laste arvates on kõige lahedamad eestikeelsed sõnad kalli-kalli, rododendron, hauaööõudused, võidusõiduauto, rüperaal, millimallikas, kuulilennuteetunneliluuk, aga ka igapäevased sõnad nagu tere, ilus, armas, lahe, õun, öö, aitäh.

Välismaal elavad lapsed peavad imelikuks, et «Eestis pole suuri mägesid», «Eesti on väike ning siin on kogu aeg külm», «Eestis on vähe inimesi ja autosid», «maakohtades on halb bussiliiklus», «kraanivesi on teise maitsega», «jõulukuuse võib lihtsalt maha võtta», «pühapäeval on poed lahti» ja et «kooli jaoks peab kõik asjad ise ostma».

Eestlased on laste meelest töökad, sõbralikud ja toredad, samas ka tõsised, rahulikud ja tagasihoidlikud.

Eesti raamatutegelastest on tuntud Lotte, Supilinna Salaseltsi liikmed, Sipsik ja Naksitrallid; raamatutest «Kaka ja kevad», «Sirli, Siim ja saladused», «Kevade», «Karneval ja kartulisalat» ja «Samueli võlupadi».

Välismaal elavate laste lemmikmuusik on vaieldamatult Karl-Erik Taukar, temale järgnevad Getter Jaani, Tanel Padar, Ott Lepland ja Liis Lemsalu.

Kõigi vastanute vahel loositakse 1. märtsil välja Eesti-teemalised auhinnad. Kingitused on välja pannud Eesti Rahva Muuseum, Eesti meremuuseum, Eesti tervishoiu muuseum, Pillezoo, kino Sõprus, ajakiri Täheke ning haridus- ja teadusministeerium.

Küsitluse tulemuste põhjal valmib Eesti Instituudil eesti- ja ingliskeelne lastetrükis.