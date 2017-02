Kindlameelne ettevõtja viib vallavalitsuse kohtusse

Väitega, et mäel asub endiselt raiejäätmeid, Peips ei nõustunud. «Oleme mitu korda seda üle koristanud ja kusagil dokumentides pole kirjas, et pean seal rehaga riisumas käima.» Lisaks polevat Peipsi sõnul enne hankelepingu sõlmimist fikseeritud, millised olid mäel valitsevad algtingimused enne töödega alustamist.

Sekkub jurist

Pärast jaanuris vallalt saabunud kirjalikke pretensioone ja teadet leppetrahvi rakendamist pöördus Peips Law Office Mets & Co OÜ juristi Reimo Metsa poole. Jurist olevat pärast põgusat kirjavahetust vallavalitsusega otsustanud, et ettevõttel on alust esitada hagi Tartu maakohtu Valga kohtumajale. Nii ka veebruari esimeses pooles tehti.

Selle peamine põhjus oli Metsa sõnul asjaolu, et linnamägi kuulub muinsuskaitse alla ning vastav luba seal raietöid teha lõppes uuest aastast. Seega peaks Ökopesa vallavalitsuse esitatud leppetrahvi järgi mäel täiendavaid töid tegema ebaseaduslikult. «See on täielikult õigustühine ja vastuolus hea usu põhimõttega,» väitis Mets.

Istungil kuuldud sõnavõttudele järgnes küsimustevoor, kus volikogu liikmed üritasid hiliste õhtutundideni selgitada vaidluse üksikasju ning uurida võimalust lepituseks. Kuigi mõlemad osapooled väljendasid põhimõttelist nõusolekut kompromissiks, reaalset kokkulepet ei saavutatud.

Mis on virnastatud materjal?

Nädalapäevad pärast istungit, selle nädala kolmapäeval algasid Otepää linnamäe jalamil viimaks tööd sealsete virnastatud raiejääkide hakkimiseks. Peipsi sõnul ei oleks ta seda parema meelega Winterplace’i liumäe tervist silmas pidades ette võtnud. «Aga kui nad tahavad, siis olgu nii.»

Õnneks oli kolmapäeval tuule suund talvepargile soodne ning puiduhakkur talverõõmude nautijaid otseselt ei seganud.

Vallavanem oli küll töödest teadlik, kuid tema sõnul see tekkinud erimeelsusi oluliselt ei leevenda. Nimelt olevat ta pärast istungit Ökopesale saatnud ettepaneku, et vald koristaks raiejäätmed oma jõududega, kuid maksaks ettevõttele vaid raiutud ja virnastatud palgimaterjali eest, mis moodustab Ökopesa arvel toodud koguhulgast umbes poole. Vastust sellele saabunud ei olnud.

«Põhivaidlus ongi, kuidas kujunes see summa, kus raiete maht on 427 tihumeetrit. Lepingus oli sõnastatud, et maksame virnastatud materjali eest. Meie saime aru, et virnastatud materjal on palgid, mida on kokku natukene üle 200 tihumeetri. Nemad aga virnastasid sinna mäe kõrvale ka raiejäägid, mida on umbes sama palju,» selgitas Laul, kelle hinnagul on seega ettevõtja lepingut valesti tõlgendatud.

Siiski usub vallavanem, et kuldne kesktee on võimalik ning asi ei pea jõudma kohtusaali. «Kui nad vaid nõustuksid laua taha tulema, saaksime läbi rääkida.»

Ettevõtja võidus kindel

«Jah, usun, et võidan. Olen oma töö hästi teinud ja magan öösiti rahulikult,» vastas Peips küsimusele, milliseks peab oma šansse kohtus. Raiemahtude üle tekkinud vaidlust peab ta aga järjekordseks vallavalitsuse kiusuks, mille on tekitanud tema kui ettevõtja keeldumine linnamäel röövraiet teha.

«See pole mingi saladus, et vallavalitsus ja ka kohalikud ärimehed tahavad näha seda mäge lagedana. Mul pole töö vastu midagi, aga enne maksku nad tehtud asjade eest raha ära ja siis võin seal lõigata nii palju, kui nad tahavad,» rääkis Peips, kes oleks valmis esitatud kohtuhagist loobuma vaid juhul, kui nõutud summa makstakse.