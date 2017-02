Lastefondi perepäev pakub osalemisrõõmu ja muusikat

SA Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi kommunikatsioonijuhi Merili Kärneri sõnul on tasuta perepäev osa Lastefondi kampaaniast «Üleannetus», mis tipneb samaaegselt kõigis 15 Eesti maakonnas toimuvate heategevusüritustega.

Lisaks annetamisvõimalusele pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada: kohal on näomaalijad, õhupallimeistrid ja psühhobuss, mõõtu saab võtta paberlennukite täpsuslennutamises ning kaunistada seina värviliste käejälgedega.

«Perega veedetud toreda päeva jäädvustavad üleannetu fotoseina taustal pildile fotograafid. Kohaletulnuid inimesi rõõmustavad oma etteastetega Gertu Pabbo ja maakonna väikesed lauljad,» tutvustas Kärner perepäeval toimuvat. Päeva juhib Raiko Allik.

Perepäev saab alguse kell 12 ning tegevust jagub kolmeks tunniks. Kampaania käigus on haigeid lapsi võimalik toetada ka spetsiaalses veebikeskkonnas www.üleannetus.ee, andes oma panuse. Samast keskkonnast leiab täpsema info kõigi 15 perepäeva kohta ning vajaliku info annetamiseks.

Fond alustas annetuste kogumise kampaaniat «Üleannetus» veebruari alguses. Eesmärk on koguda üle-eestiline suurannetus spetsiaalses veebikeskkonnas. «Veebis annetamine toimub samuti uudses ja põnevas formaadis ehk siis virtuaalsete annetusmüntidega täidetakse Eesti kaardi kujutis,» selgitas Kärner. Plaan on koguda Eesti annetuskaardile 206 000 eurot, et aidata kahe aasta jooksul 30 ravitoitu vajavat last.

Kampaania tipneb 11. märtsil esmakordselt samaaegselt toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega 15 maakonna suurimates kaubakeskustes.

Hetkel käimasoleva kampaaniaga toetetavate laste nimekirjas Valgamaa lapsi ei ole, kuid varasemalt on toetatud ravitoidu ostul kahte Valgamaa last, üht neist eelmisel aastal. «Kampaania teine eesmärk rahakogumise kõrval ongi julgustada peresid pöörduma abi saamiseks Lastefondi poole. Arstide sõnul on ravitoitu vajavate laste arv kasvutrendis,» sõnas Kärner.

RAVITOIT

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta kontsentreeritud hulgal toitaineid ning võimaldab raskelt haigetel lastel olla normaalses kehakaalus ja koguda jõudu haigusega toimetulekuks.

Mõni ravitoit sisaldab tavatoidust enam või vähem teatud toitaineid, olles hädavajalik teatud ainete talumatuse või defitsiidiga lastele. Ravitoit on neile ainus võimalus saada kätte eluks vajalik kaloraaž. Niisamuti on see ainus söök lastele, kes peavad toituma sondi abil. Selliselt vaadatuna on selge, et ravitoit on nendele lastele ravim.

Eesti Haigekassa ravitoidusegude ostu ei kompenseeri. Samal ajal on ravitoit äärmiselt kulukas – kuni 1000 eurot kuus. Et pakkuda haigeid lapsi kasvatavatele peredele tuge, on Lastefond 2010. aastast toetanud ravitoidusegude soetamist raskelt haigetele lastele, kes vajavad neid puuduliku kaaluiibe või füsioloogilise suutmatuse tõttu süüa tavatoitu.

Sealhulgas on nii lapsi, kes vajavad toitmist gastrostoomiga (kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud väike sond) ja jejunostoomiga (kõhule tehtud avause kaudu peensoolde suunatud väike sond) kui neid, kes vajavad kõrgekalorilist vedeltoitu suukaudseks manustamiseks.

Peale selle toetab fond sondi kaudu toituvaid lapsi ravitoidu manustamiseks vajalike abivahendite (toitmisüsteemid, toidupumbad jms) soetamisel või rentimisel.

Allikas: Tartu ülikooli kliinikumi lastefond