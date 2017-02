Tartu maratoni eliitgrupi sõidu võitis prantslane Bastien Buttin

Kõik esimesed kolm kohta olid prantslaste päralt, teine oli tihedas heitluses Benoit Chauvet, kolmas Bastien Poirrier.

Võitja Bastien Buttin ütles pressikonverentsil, et tundis ennast rajal väga hästi, kuigi ilm oli tuuline. "Püüdsin kaks kilomeetrit enne finišit eest rebida, kuid see ei õnnestunud."

Chauvet ütles, et tema vorm oli hooaja alguses kehv, kuid tänane sõit oli väga hea. "Ma ei teadnud, kuidas siin läheb, nii et püüdsin anda parima, aga Buttin oli täna väga hea. Olime vahepeal kahekesi ees ja teadsin, et lõpuheitlus tuleb meie kahe vahel. Olen teise kohaga rahul."

Ringidel sõita oli Chauvet sõnul üsna keeruline, kuna sõitjaid oli palju. Edaspidi soovitas ta samuti sellise korralduse puhul eliitgrupi võistlust eraldi pidada.

Bastien Poirrier lausus, et talle oli võistlus raske, aga ta jäi kolmanda kohaga rahule.

Parima eestlasena sai Kein Einaste 11. koha, kaotust võitjale minut ja kaks sekundit. Martti Himma oli 13., jäädes liidrist finišis maha kolm minutit ja kuus sekundit. Mart Kevin Põlluste saagiks jäi 16. koht, kaotust võitjale 3.31.

Einaste lausus, et esimesel kolmel ringil oli ta võidus kindel, aga lõpuks peab rahule jääma ka sellega, et oli parim eestlane. Ta lisas, et järgmisel aastal püüab maratoni siiski võita. Maratoni ringil sõitmine Einastele sobis. “Arvan, et enamus inimesi nägid, et kriitika pole põhjendatud ja see on hea variant ka tulevikuks.”

Tatjana Mannimal ei õnnestunud kolmandat maratoni võitu võtta, ta leppis naiste arvestuses teise kohaga. Mannima väsis võistluse lõpukilomeetritel, olles eelnevalt pikalt juhtinud.

Mannima ütles, et kodus tahtnuks küll võita, kuid on rahul ka teise kohaga. "Kui meeste grupp läks mööda, suutis Aurelie meestega kaasa minna, aga ma jäin maha," lausus Mannima.