Jääkarupojale otsitakse korraliku nime

Esimesel arstlikul ülevaatusel selgus, et 26. novembril sündinud jääkarumõmm on isane ja nüüd tuleb talle paslik nimi leida, teatas loomaaed sotsiaalvõrgustikus Facebook. Nimekonkurss kestab esmaspäevast 6. märtsini.

Nime valikul tuleks mõelda, et see peab sobima ka täiskasvanud võimsale jääkarule. Võib lähtuda karu vanemate või vanavanemate nimedest - karupoja ema on Friida ja isa Nord, Friida vanemad olid Vaida ja Franz ning Nordi vanemad Olga ja Eric. Võid pakkuda ka nime, mis seostub jääkarude arktilise elupaigaga.

Välja valitud nimi antakse teada loomaaia kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites hiljemalt 17. märtsil. Nime pakkuja saab auhinnaks kasti Granarolo itaalia jäätist ja kutse kahele uue jääkaru kodu avamisele sügisel.