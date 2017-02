Politsei tabas Valgas alkoholi tarvitanud sõidukijuhi

«Lõuna-Eestis pandi hommikusel tipptunnil alanud ning keskpäevani kestnud kontrollaktsiooni käigus alkomeetrisse puhuma 4538 autojuhti. Viietunnise lauskontrolli käigus avastati Lõuna-Eesti eri paigus 8 alkoholi tarvitanud autojuhti. Nende kõigi rikkumised päädisid väärteomenetluse alustamisega,» andis teada politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk.

Kõige enam alkoholiga patustanud autojuhte tabas politsei Viljandimaal – seal oli neid kolm. Nii Tartus kui Võrus avastati kaks alkoholi pruukinud juhti ning Valgas üks. Jõgeval ja Põlvas kontrolliks peatatud autojuhid olid kõik kained.

Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel sõnas, et nii teiste kui endi õnnetuseks ei teadvusta osa autojuhte jätkuvalt, et ka väike veres olev alkoholikogus halvab juhi valmisolekut liikluses ohutult hakkama saada.

«Kuigi aasta on jõudnud vaid napi kahe kuu jagu kesta, on tänavu ainuüksi Lõuna-Eesti teedelt tabatud 230 alkoholi tarvitanud juhti. Joobes juhi süül sel aastal juhtunud 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, kus sai viga 7 inimest,» kirjeldas Pähkel. Ta lisas, et politseioperatsioonide kõrval saab ka iga kaasliikleja anda panuse joobes juhtide põhjustatud avariide vältimiseks, kui teatab korrakaitsjatele joobekahtlusega juhist.