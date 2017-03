Valgas leiab aset avalik pulm

Tegemist on pärimuspeoga, kus kohtuvad käsitöömeistrid ja maheda talukauba müüjad, linnaelanikud ja külalised, noored ja vanad. Peol saab nautida vahvate muusikute ja rahvatantsijate koostöös valmivat pulmakava. Meeleolu loovad Mäeotsa kapell, segakoor Rõõm, ansambel Koidu Tähed, Отава ё ja teised kollektiivid.

«Oluline osa pulma läbiviimisel on pärimuse kogumisel: kutsume kõiki üles pulmapärimust talletama. Kui Sinu perekonnas või tutvusringkonnas on keegi, kes võiks vanemate jutustuste põhjal teada traditsioonilisi 19. sajandi maarahva pulmakombeid – eriti Hargla kihelkonnas –, omada esemeid või fotosid, võta palun meiega ühendust, et kaasa aidata pulmapärimuse kogumisele,» selgitas Valga muuseumi varahoidja-programmijuht Marju Rebane.

Valga muuseumi haridus- ja projektijuht Merili Madissoo sõnul otsitakse sobivat pruutpaari 9. märtsini. «Vahvate ja julgete soovijatega viime läbi kohtumised ning vestluse, mille alusel valib korraldusmeeskond välja ühe paari.» ­­

Ta lisas, et pruutpaariga koos valmistatakse ette ka perekonnad. «Kaasates spetsialiste, korraldab Valga muuseum õnneliku paari lähisugulastele infopäevad ja koolituse oma ruumides, eesmärgiga tõsta perekondade teadmisi ning valmisolekut suurürituseks ja aidata muuta isiklik ning üsnagi privaatne sündmus väärikaks ja rõõmsaks,» lisas Madissoo.

Programmijuht Marju Rebane lubas, et pärimuspäeval on kindlasti ka sel aastal avatud lasteala, kus perede kõige pisemad saavad mängida, meisterdada ja loomi paitada.

«Toimuvad vankrisõidud ümber Säde pargi ala ning lisaks lastele saavad ka täiskasvanud osaleda töötubades. Samuti ootame ka sellel aastal kõiki eheda käsitöö meistreid ja talukauba müüjaid end aegsasti peole registreerima! Kõikidelt kauplejatelt ootame esemelist annetust, veimevaka täitmiseks,» tutvustas Rebane pulmaga samal päeval aset leidvat.

Pärimuskultuuri pidu toimub 2017. aastal kolmandat korda, keskenduses igal aastal erinevale pärimuslikule teemale. Pidu korraldab Valga muuseum koostöös Valga linnavalitsusega.