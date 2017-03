Liikluses on tänavu hukkunud üheksa inimest

24. veebruar tõi hukkunuga õnnetuse kaasa ka Valgamaal, kui õhtupoolikul hukkus Helme ja Puka valla piiri lähedal veoki alla jäänud mees.

«Ehkki hommikud ja õhtud muutuvad iga päevaga valgemaks on meil ka järgneva kuu jooksul piisavalt palju pimedat aega ja seetõttu ei tohi jalakäijad ja jalgratturid jätta enda nähtavaks tegemist juhuse hooleks, vaid aegsasti kontrollima, kas helkurid on autojuhtidele nähtavad ja tuled töökorras. Samamoodi peavad valvsuse säilitama ka autojuhid,» sõnas politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Kokku toimus veebruari jooksul sada inimkannatanutega liiklusõnnetust, mullu veebruaris oli see number 81, seejuures on kannatanute arv mõlema aasta veebruaris sama – 124. Täpselt samasugune on ka joobes juhi süül põhjustatud liiklusõnnetuste ja neis viga saanud inimeste arv, vastavalt 10 ja 12.

«Need numbrid näitavad, et aasta jooksul ei ole toimunud liikluspildis märgatavat muutust ning teeme jätkuvalt tööd selle nimel, et inimesed võiksid end liikluses turvalisemalt tunda,» märkis Tikerpe.

Veebruaris kõrvaldas politsei juhtimiselt 459 ebakainet juhti, kellest pea kolmandiku puhul algatati kriminaalmenetlus.

Kokku on tänavu liikluses hukkunud üheksa inimest, mida on kahe võrra vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Viga on tänavu liiklusõnnetuste käigus aasta esimese kahe kuu jooksul saanud 230 inimest, mida on mullusega võrreldes 47 võrra vähem.