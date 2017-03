Märtsis hakkab tööle elatisabifond, mida paljud Eesti inimesed pikisilmi oodanud on. See peaks veidigi leevendama aastaid päevakorral olnud probleemi, et paljud lapsed ei saa sentigi sellest rahast, mille kohus neile alaealistest lahus elavalt vanemalt välja on mõistnud.