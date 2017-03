Firma peab Valga Betooni logo enda omaga liiga sarnaseks

Betoonimeister saatis Valga Betoonile kirja, milles soovis, et viimane muudaks oma inimesi eksitava logo, millel on punasel taustal kujutatud tähekombinatsioon «Pm». Betoonimeistri logol on aga valgel taustal punases kirjas «Bm».

Valga Betoon on osa ettevõttest PM Kaubandusgrupp, millele kuulub lisaks betoonitehasele ka PM Karjäärid. Ka kaubandusgrupi ja karjääriettevõtte logol seisab «Pm», aga teiste värvidega.

PM Kaubandusgrupi juht Märt Piir (pildil) ütles, et kaks ettevõtet suhtlevad praegu teineteisega patendibüroode juristide vaheldusel. Tema ise logodes mingit sarnasust ei näe. «Oleme ka ise vaadanud ja võrrelnud ega näe mingit sarnasust kahel kaubamärgil. Ainuke asi, et mõlemad kasutavad oma kaubamärgis nii punast kui valget värvi, aga värv ei ole kaitstav kaubamärgina.»

Eelistavad kohtuvälist kokkulepet

Esialgu üksmeelt leitud pole. Betoonimeistri juhataja Kalle Suitslepa sõnul on nad valmis kohtusse minema, kuid eelistaks kohtuvälist kokkulepet. Sama soovib ka Piir. «Kui niisama kaubale ei saa, on jah võimalus, et läheb keegi kohtusse, aga ma seda ei eelda. Juristid soovitavad leppida kokku väljaspool kohut, sest see kohtuvaidlus ei kesta mitte vähe: võib kesta aastaid ja maksab väga palju,» ütles Piir.

Suitslepp ütles, et sarnasus on ilmne ja eelkõige on küsimus värvides – logo kuju teda isiklikult väga ei häirikski. Neile on tema sõnul näiteks helistanud üks õli müüv ettevõte, kes uuris, kas võib oma tooteid viia ka Valka, kuigi Betoonimeistril seal tehast pole. Samuti üks klient.

«Kui meile helistavad inimesed ja ütlevad, et meil on Valgas ka betoonitehas, siis see näitab, et inimesed lähevad segadusse. Silme ees on punane ja valge, aga võib ka valge-punane olla. Usun, et kõik oleks okei, kui seal oleks värvid, mis sellel ettevõttel on terve elu olnud. Paraku on neil mingil põhjusel kõik muud asjad ühe värviga, aga betooniosakond just valge ja punasega,» rääkis Betoonimeistri juht.

Keeruline vaidlus

Vaidluse sisu on üpris keerukas. Kummalgi ettevõttel ei ole oma kaubamärk patendiga kaitstud. Betoonimeistri logo pärineb küll aastast 2004, aga oli siiani Märt Piiri sõnul patendiga kaitstud mustvalgel kujul. PM Kaubandusgrupi ettevõtete logodel olev «Pm» pärineb algsel sinivalgeoranžil kujul juba 1997. aastast, punavalge logoga betoonitehas hakkas tegutsema mullu suvel. Ühelgi PM Kaubandusgrupi ettevõtete logodest pole patenti.

Betoonimeister otsustas oma logo punase ja valge värviga versiooni kaitsmiseks patendiametile taotluse teha ja kirjutas seejärel PM Kaubandusgrupile. Ülejärgmisel päeval andis oma taotluse Valga Betooni eest sisse ka Märt Piir. Ta ütles, et teda nõustanud juristide sõnul on ajafaktor seaduse silmis oluline. «Nendel on küll suurem protsent võiduks kohtus, aga ka meil on vähemalt 35 protsenti tõenäosust võita.»

Piiri sõnul oli nende viimane pakkumine teha erepunase ruudu sisse praeguse valge asemel tähed kirsipunase värviga. Valga Betoon oleks nõus, kui konkurendid katavad logo ümbertegemise kulud. Eelmisel nädalal polnud Betoonimeister sellele pakkumisele veel vastust andnud.

Teisipäeval jättis Betoonimeistri juhataja Suitslepp vastamata küsimusele, mida ta nad Valga Betooni viimasest pakkumisest arvavad. «Me peame leidma lahenduse, et meid ei aetaks segamini. See ei ole meie probleem, see on täpselt sama palju ka Valga Betooni probleem.»