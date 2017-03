Lovis Tenner (vasakul) on kasvanud pisikeses Saksamaa külas ja Hanna Zotova on pärit Ukraina pealinnast Kiievist. Vaatamata erinevustele on nad sügisest elanud ja töötanud Tõrvas, mille kaunid fotod ripuvad ka nende ühise korteri seinal.

FOTO: Taavi Niittee