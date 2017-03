Välisvabatahtlikud on avastanud Eesti väikelinna võlud

Lovis: «Mina teadsin ainult, et sellise nimega riik eksisteerib ja arvasin, et siin on talvel -40 kraadi. Tänavune talv on aga väga lörtsine ja sula olnud – tüüpiline Saksamaa ilm sellise aastaaja kohta.»

Mis teile siin kõige enam meeldib?

Hanna: «Eesti on ikkagi Euroopa Liidu riik ja võrreldes Ukrainaga on siin peaaegu kõik parem. Näiteks on tänavad väga puhtad ja inimesed hoolitsevad keskkonna eest. Alguses siia jõudes olin täiesti šokeeritud, sest Tõrvas elab alla 3000 inimese, aga tulen Kiievist, kus elanikke üle 5 miljoni. Esimesed nädalad lausa nutsin, et kuidas küll siin aasta vastu pean. Nüüd naudin väikese kogukonna elu täiel rinnal.»

Lovis: «Minule on see täpselt see, mida tahtsin, sest olen ka ise tüüpiline külalaps. Need metsad ja teie suusatamine on täiesti hämmastav – nagu terve riik oleks üks suur küla. Eriti meeldib teie saunakultuur – näiteks sõpradega saunas käimine. Saksamaal on klišee, et saunas käivad ainult vanad paksud naised.»

Kas miski ka kohe üldse ei meeldi?

Hanna: «Ma pole kõige suurem talvesõber, aga kuna talv on siin umbes sama nagu Ukrainas, siis väga see mind ei häiri. Lisaks on Eesti sarnaselt mu kodumaaga endine Nõukogude Liidu riik, seega inimeste metaliteet on väga sarnane.»

Lovis: «Mulle talv meeldib, aga mitte eriti siinne toit. See on nagu Saksamaal: palju kartuleid ja liha.»

Hanna: «Ahjaa, toit ei ole tõesti kõige parem. Kodus on meil näiteks väga palju ukraina toidu restorane, siin aga näiteks Eesti toidu restorani ma näinud ei ole.»

Ehk on miski teid siin ka üllatanud?

Hanna: «Minule oli üllatav, et te nii palju alkoholi joote. Ukrainast ei hakka rääkimagi, aga mõtlesin, et Euroopa Liidu maades on kõik väga korralikud ja ranged. Näiteks sügisel käisime Tartus ja nägime, kuidas inimesed jõid keset tänavat otse pudelist konjakit. Päris ehmatav oli.»

Lovis: «Joomine on ka minule rabav. Lugesin just mingit uurimust, et kui Eestis on alkoholiga seotud surmasid 20 protsenti, siis Saksamaal 4 protsenti. See on ka päris hullumeelne, et teil on igal pool avalik WiFi: Saksamaal sellist asja ei näe.»

Millal plaanite kodumaale naasta ja kas mõlgutate mõtteid ka tagasitulemisest?

Hanna: «Projekt saab läbi septembri alguses. Siis peaksime lahkuma, aga loodan, et ei pea seda tegema. Isegi kui pean, tulen kindlasti tagasi. Nüüd on mu elu siin ja ma ei taha tagasi Ukrainasse minna. Sellepärast õpin ka omal käel eesti keelt.»

Lovis: «Tahaks ka kindlasti eesti keelt edasi õppida ja teha seda muidugi Eestis elades, aga midagi kindlat veel öelda ei oska.»