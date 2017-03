Galerii: Lapsed viidi vaatama Eesti Laulu peaproovi

Igast Eesti maakonnast sõitis Tallinnasse oma lemmikartistidele kaasa elama kontserdile sada koolilast, kel õnnestus oma silmaga näha, milline saab olema tänaõhtune Eesti Laulu finaalkontsert, sest täis saali ees tehti peaproovis kõik täpselt samamoodi läbi kui õhtusel finaalkontserdilgi.

“Tõenäoliselt on tegemist viimase aja suurima ühekordse projektiga, kus korraga sai kokku nii suur hulk lapsi,” ütles Eesti Laulu produtsent Mart Normet.

Ligi kuue aasta jooksul on heategevusfond Aitan Lapsi taaraautomaatide annetusnupu abil kogutud summadega viinud lapsi nii teatrisse kui ka kunstimuuseumi, ent koostöö suure muusikalise projektiga on fondile esmakordne. Peaaegu kuue aasta jooksul on kokku annetusnupu abil kultuuri saanud nautida ligi 60 000 last.