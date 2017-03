Uus nädal toob tuult ja sademeid

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Lumesadu levib Lõuna-Eestist põhja poole ja kohati tuiskab. Puhub kirdetuul 6-12, puhanguti 15 m/s. Saartel ja rannikul tõuseb tuul 10-15, puhanguti 20 m/s. Külma on 2-7 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub kirdetuul 6-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 20 m/s. Õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Külma on 1-3 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund, mõnel pool ka lörtsi. Idakaaretuul nõrgeneb 3-10 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm ning sajab lund ja lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s, õhtul rannikul edelatuul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub lõunakaaretuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund, lörtsi ja paiguti vihma ning on jäiteoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10 m/s, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 m/s. Õhtuks pöördub tuul Lääne-Eesti saartel läänekaarde 3-8 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.