Päästjatel tuli kustutada korstnas põlenud tahma ja päästa kaevust kassi

Karula külas põles 3. märtsil kella 18.30 ajal elumaja korstnas tahm. Päästjate saabumise ajaks oli põleng sumbunud. Päästjad selgitasid elanikele kütteseadmete hooldamisega seotud tuleohutusnõudeid ning juhtisid tähelepanu, et tahmapõlengutel tekkiv kõrge temperatuur lõhub korstent. Elanikele tuletati meelde, et korstent tuleb pühkida vähemalt kord aastas või nii tihti, et see väldiks tahmapõlenguid.

Pühapäeval kella 15.48 ajal teatati päästjatele, et Taheva vallas Sooblase külas kukkus kass kaevu. Päästjad tõid looma redeli abil elusalt kaevust välja.