Fotod: vesi uhtis maanteele osa põllust

Teelõik asub Hummuli vallas Piiri külas Asu bussipeatuse läheduses. Maanteel ükski märk ohu eest ei hoiata.

Sarnane probleem tekkis juba mullu juunis kui paduvihm uhtus teele pinnase ja isegi kive. Praegune olukord on küll leebem, kuid kraav on umbes, asfaldil veelombid ja pinnas. Fotod on tehtud 04. märtsil ja olud võivad olla ilmastiku mõjul muutunud.