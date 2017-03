Arheoloogist direktor peab tähtsaks kodukandi ajalugu

Pikne Kama on oma lemmikuurimisteemadest kirjutanud: «Regilauludes on säilinud mineviku ideed ja kombed, mida uurivad ka arheoloogid, kasutades selleks materiaalseid jäänuseid. Minu soov on ühendada omavahel regilauludesse talletatud vaimne kultuur ja arheoloogiliste leidude näol materiaalne kultuur. Neid kahte allikaliiki ja eriala omavahel ühendades loodan ma saada terviklikuma pildi mineviku matusekultuurist.»

FOTO: Lea Margus / Valgamaalane