Lähipäevadel võib sadada lörtsi ja vihma

Ööl vastu reedet on enamasti pilves ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Reede päeval on enamasti pilves ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on enamasti pilves ilm. Kohati sajab nii vähest lund, lörtsi kui vihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. Laupäeva ennelõunal on pilves ilm. Kohati sajab nii vähest lund, lörtsi kui vihma. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saarte rannikul kohati 0 kraadi. Päeval on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.