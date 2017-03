Täna peetakse Valga spordihallis järjekordset maakondlikku haridusmessi, kus saavad kokku õppeasutuste esindajad ja noored. Messil saab uurida infot paljude koolide ja edasiõppimise kohta ning hea võimalus on see ka seetõttu, et seda saab teha oma kodumaakonnas.