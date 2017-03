Fotod: Valgas põles endine sõjaväehoone

Päästjad said väljakutse sündmuskohale Metsa tänavasse kell 20.20. Teate põhjal põles mahajäetud kahekorruseline sõjaväehoone Valga lihatööstuse vahetus läheduses. Kuna taoliste väljakutsete puhul on alati tõenäosus, et hoones viibib inimesi, oli kohal ka Valga haigla kiirabibrigaad.

Operatiivselt jõudis mõnesaja meetri kaugusel asuvast depoost sündmuskohale Valga päästekomando ning alustas kustutustöödega, peatselt lisandusid Karula vabatahtlikud päästjad ning Tõrva komando. Kella üheksaks oli olukord kontrolli all, päästjad tegelesid veel järelkustutusega ja kontrollisid lõpuks üle ka ehitise sisemuse, tõustes redelite abil teisele korrusele.

Hetkel ei ole teada, mis põhjusel põleng tekkis, kuid pealtnägijate sõnul oli algselt hoonest tõusnud suitsu, seejärel oli näha ka tuleleeki. Inimesi näha ei olnud. Praeguse seisuga puudub ka kontrollitud info võimalikest kannatanutest. Põlengu põhjus on selgitamisel.