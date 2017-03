Ministeerium otsib Lõuna-Eestisse eksvangidele majutuse pakkujat

"Meie eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada võimalust, et nad uuesti kuritegelikule teele satuvad," ütles projektijuht Stanislav Solodov ministeeriumi pressiesindaja teatel. "Kes tunneb, et soovib kaasa lüüa huvitavas projektis ja panustada ühiskonna turvalisusse, siis kutsume riigihankel osalema."

Solodov märkis, et Harjumaal, Pärnumaal ja Jõhvis teenus juba toimib, aga Lõuna-Eesti on jäänud vaeslapse rolli. "Soovitame kõigil huvilistel kindlasti osaleda teabepäeval, mis toimub 16. märtsil Tartu kohtumajas," sõnas ta.

Lisaks püsiva elu- ja töökoha otsimisele on teenuse osaks rehabiliteerimist soodustavad tegevused nagu võla-, sotsiaal- ja psühholoogiline nõustamine. Seeläbi aidatakse vanglast vabanenul lahendada eluliselt olulisi küsimusi, luua kontakt ametiasutuste ja potentsiaalsete tööandjatega, toetatakse suhete taastamist lähedastega ja muud seesugust.

Riigihanke tähtaeg on 3. aprillil kell 10. Pakkumusi saab esitada riigihangete registris.

Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".