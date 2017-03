Pedagoogikakandidaat, emeriitdotsent Ene Mägi on Valgas koos abikaasaga elanud alles kaks aastat, kuid kinnitab, et Valga on elamiseks igati kena ja sobilik koht. Igavust ta ei tunne, kuna on sage kontsertide ja teatrite külastaja ning endale rakendust leidnud muuseumis ja raamatukogus.